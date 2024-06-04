04/06/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 53 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/06/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/06/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/06/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/06/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/06/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/06/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/06/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/06/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et256AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Yılmaz Parlan ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:00:17 Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 03062401:01:07 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Derya Beyatlı ile gündemi değerlendiriyor49:17 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı İzlem Nizam ile gündemi değerlendiriyor01:02:52 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin