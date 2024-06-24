Benzer koşulların isyanında Kenya – Özkan Yıkıcı

Ülkemize oldukça değişik ülkelerden nifus yığılmaktadır. Son dö emde tek tipleştirilerek Afrikalı ve Nijeryalı imgesiyle de eleştiriliyor. Oysa ülkemize taşınan nifusu resme sistemle kurallı olması gerçeği var. buraya getirilen Afrika geneli veya birçok ülke insanı değişik hedeflerle taşınıyor. Bunlar öğrenci adıyla ağırlıkta olsa da kulaımda kaçakçılıktan çalışma emek anına, mafya tipi yapılardan kaçak yaşama şekline dek karşımıza hep gelmektedir. Fakat ödenli yanlış ve bilgisizlik vardır ki gelen insanların ülkelreinde olanlar dahi haber yapılmıyor. Tek tiple sıkıştırılıyor. Afrikalı veya Nijeryalı denilip sonra da tüm sorunların suçluları ilan ediliyorlar. Halbuki, geldikelri ülke koşulları vardır. Tek tip de deyiler. Salt Nijerya değil birçok Afrika ülkelerin nden taşınmaktadır. Bunların bizde önemi yok. Hele de kulanırken sağlanan rant ve sömürüye de doknulmaz. Geldikelri ülke ise önemsizdir. Afrikalı denilip brakılıyor.

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Yukrdaki bilgileri de yazdıktan sonra, son gümlerim Dünyada da mahşet olan, ordaki olanlarla kıyas yapılacak bir ülke vardır: Kenya. Kenya önemli ülkedir. Amerikanın Afrikada en önemli yeni sömürge ülkesidir. Son dönemde Hayitiye asker gönddrmesinden tutun Meolibral ugulamalara dek emperhyalist Afrika modeli olarak gelişmeler yaşanıyor. Bunlar ayni zamanda İsrail ile ilişkiden tutun, yeni ABD Kenyya protokoleri daha bir dikatle izlememizi de getirdi. Tabi ki ülkemizde kaç Kenyalı var sorusu da hemen karşılıksız kalacağı ı da açıklayalım.

Peki neden Kenya köşeye geldi. Kenyada yeni yıl bütçesi yapıldı. Epey açık vardır. Bunu karşılama adına yeni vergiler konuldu. Yancı gelmiyor değil mi: bunu üzerine KDV artırıldı, yeni alanlara vergi kondu. Sokaklar hemen ısındı. Protestolar başladı. Kaçınılmaz olarak meclis muhalefeti de buna katıldı. Olaylar oldu. İki kişi öldürüldü. Bunun üzerie yönetim başta emkeğe konulan Y.15 KDV ve taşıtlar artırılan harçları geri aldı. Fakat, sokak dinmedi…

İlk meclis oylamasında karar kabul edildi. Sertleşmeler oldu. Polis resmen hakiki kurşun kulandı. Olaylar hala devam ediyor. Çağrılarla evet oyu veren vekilerin, seçim yerlerinde onların görevini geri alma imza kanpanyaları hazırlığına geçildi. Önümüzdeki hafta ikinci oylama yapılacak. Bunun engelenmesi için sokak eylemcileri ivmeyi büyütüyor. Oylama gücü meclisi engeleme eylemi dahi düşünülüyor. Yapılacak dini ibadetler sorası da evet oyu veren vekilerin geri alınma imzaları da başlatılacak.

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Dikat etiniz mi: sayılan yei mali denge kararları benzerini sık sık duyuyoruz. Fakat, nizde ve Türkiyede tepki sokakta yok. Kolayca uygulanıyor. Bilmem, son Şimşek kararlarının akibeti ayni mi olacak? Fakat Kenya tepkisini verdi. Tam da Amerikayla sarmaşdolaşlı ilişkiler gelişirken yaşanması da tesadüfün ötesindedir. Kenya yönetimi direniş karşısında nereye dek çizgisi de önemlidir. Alışmadığımız tutumla sokağın evet oyu veren vekileri, seçen yurtaşın imzasıyla iptal etme hamlesi de pek bizim aklımıza gelmeyen tutumdur.

Kenya böylesi gelişmelere oldukça alışkındır. Demokrasiye geçişteki protestolar veya seçimlerdeki hileleri iç savaşa gitme adına durdurma hamleleriyle yakın tarihin önemli sayfaları olarak yazıldı. Bu yüzden bir yandan ABD Afrika mrkez ülkelerden biri halindeyken, muhalefet eylemleriyle de önemli aşamaların gelişmesine de katgı yapan kesimler vardır. Demokratik seçimler ve şimdi resmen duyup da kabullendiğimiz kararlara karşı direnerek Afrikadan önemli ses olarak kıyasa konulmaktadır.

Yönetim önerilerine baktğımızda, bizde de bezerleri zaman zaman gündeme gelip uygulandı. Hat da damıtılan şovenizimle de övüldü. Oysa ayni önerileri Latin Amerika ve şimdi Afrikada halklar protesto ediyor. Kenyadan Arjantine protesto dalgaları yaşanmaktadır. Ama Türkiye de bunlar laf dışında pek de engeleme durumu görülmüyor. Kamuoyunun hazırlanması bu bakımdan önemlidir. Neden Kenyada gelişmeler olur da Türkiyede kamuoyu kolayca kabul edip geçmenin de düşündürücü durumudur.

Kısaca, Kenyada günlerdir protestolar yapılıyor. Alıştığımız ve seksenlerden beri duyduğumuz gelişmelerin bir tekrarıdır. Dirençe şimdiden bazı kararlar geri aldırtıldı. Devamı ve özellikle meclis işkali gelişmesi ne getirir, haftaya anlaşılacak. Ama Neoliberalizin çöküş hikayesi ile bedeli yoksula ödetme reçeteleri de devam edeceği kesin. Unjtsak da birgün gelir bizi vurur. Bilmemek, dünyayla ilgilenmemek sonuçta kıyas yapmayı veya ne oluyoruz sorulrına yanıt da veremeyiz. Kenya gelişmeleri adeta bize sistem ve direncin ortak resmini çekmektedir.