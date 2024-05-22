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Uzun lafın kısası
32 kişi tarafından okundu
.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
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İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:02:34
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Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor
58:45
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Ayer Yarkıner ve Ahmet Tuğcu ile gündemi değerlendiriyor
01:09:05
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Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı Merve Arkun ile gündemi değerlendiriyor
57:42

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

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