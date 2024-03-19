19/03/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 71 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 18/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 18/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 18/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 18/03/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et211AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Halil Paşa ve Murat Kanatlı kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor 19032401:02:09 Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 18032458:39 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Cem Kapısız ile gündemi yorumluyor01:00:28 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Didem Eroğlu ile değerlendirmeler yapıyor01:00:37 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin