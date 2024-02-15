15/02/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 111 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 15/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 15/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 15/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 15/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 15/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et192AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 12022401:03:57 Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:07:18 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı, Abdullah Ekinci ile gündemi konuşuyor01:01:01 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Ali Erel ile değerlendirmeler yapıyor01:22:17 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin