10/02/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 114 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 31/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 31/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 31/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 31/01/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et186AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Burak Kurtcebe Cemre Gürdal ve Murat Kanatlı Kıbrıs taki ve bölgedeki gelişmeleri değerlendiriyor59:15 Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni çıkan kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor01:19:01 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin “Yeniçağ Güncel”de Murat Kanatlı, Derya Beyatlı ile gündemi konuşuyor01:04:42 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Sude Doğan ile gündemi yorumluyor57:37 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin