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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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Burak Kurtcebe Cemre Gürdal ve Murat Kanatlı Kıbrıs taki ve bölgedeki gelişmeleri değerlendiriyor
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Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni çıkan kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor
01:19:01
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“Yeniçağ Güncel”de Murat Kanatlı, Derya Beyatlı ile gündemi konuşuyor
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Sude Doğan ile gündemi yorumluyor
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Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

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Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası