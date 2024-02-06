Facebook Instagram Mail Twitter Youtube
Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy
yaklaşımlarÖzkan YıkıcıAvrupada krizler protestolara dönüşürken - Özkan Yıkıcı
yazarın tüm yazıları:
Özkan Yıkıcı

Avrupada krizler protestolara dönüşürken – Özkan Yıkıcı

Yeniçağ podcastını dinleyin

63 kişi tarafından okundu

bu kesimlerden biriydi. Almanyada başlayan kesintilerle Çifçi de sokağa çıktı. Peşinden Fransa ve ötekiler de geldi. AB merkezli yasa çıkarılırken, kesintiler de konuldu. Bu sistemin en yakınında bulunan küöçük üretimi de yoksulaştırılmaya itiyordu. Bu durum protstolarla sokağa sıçradı. Kırlardaki eylemler yetersiz olunca da olayı Şehirleri kuşatma hareketine çevirdiler. Sanırım birkaç yıl önce yazdığım Hindistan örneği ve ardından yapılan seçimleri tekrardan hatırlasanız iyi olur.

Kriz ve yoksulaşma, savaşlar ile alınan siyasal kararlarla yeni ekonomik daralma getiren politikalar sol seçeneksizlikte kalırken, kaçınılmaz olarak faşizmin de yükselmesine yarıyor. Hele de göçmen düşmanlığı ve ırkçılık adeta sorunların nedenine dek indirgenmektedir. AB böylesi dalgalanma sürecine girdi. Belli ki bu siyasal karmaşanın şimdilik siyasal yabnıtı, faşizmin kitlesel destek bulup normalleşmeyle gerçekleşiyor. Öyle uzağa gitmeden isgandinav ülkelerindeki faşist partilerin son durumubna bakmak yetiyor. İsveç ve Filandiyada faşist partiler açık veya dıştan önemli destek veren örgütler olması tesadüf değildi.

Ukrayna savaşı, Rusyaya konulan ambargolarla gelişen pahalı enerji durumu, Ukraynadan kaynaklanan göç dalgası ve ucuz gıda alma tutumları, alınan AB merkezli kararlarla desteklerle haklaran tırpan vurmayya girişmek gelişmeleri, sonunda AB sokaklarını da ısıtıyor. Bir de İsrail desteği nedeniyle de sokaklarda Filistin desteği eylemleri de unutulmaması gerekir. Üstelik bazı AB ülkelerinin bu tür eylemleri yasaklamalarına karşın.

Kısaca, son hafta sonunda da yaşandığı gibi, sosyal patlamalar giderek değişik alanlarda yayılıyor. Bunların ortak paydaşlığı şimdilik yok. Kimisi faşizme doğru kayarken, bazısı da kendi ekonomik çıkarları yelpazesinde ayakta durmakla meşkuldurlar. Ama, net olan AB kentleri hafta sonu resmen kuşatıldı. Sert eylemler dahi yapıldı. Bunların devvamında ise evrilecekleri yön oldukça önemlidir.

Önceki İçerik
Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
184AboneAbone Ol

yazılar

Devamını Göster
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni çıkan kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor
01:19:01
Video thumbnail
Turgut Durduran ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:54
"Gündem" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem'in konuğu Müge Mavitunalı
01:00:53
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündemin konuğu Ödül Muhtaroğlu
46:37
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Sude Doğan ile gündemi yorumluyor
57:37
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Prof Dr Mehmet Hasgüler ile gündemi yorumluyor
01:00:20

Yeniçağ Podcastını dinleyin

DİĞER HABERLER

Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor

.Canlı yayın

İsmet Özgüren ile Müge Mavitunalı haftanın panoramasını konuşuyor

.Canlı yayın

Burak Kurtcebe, Cemre Gürdal ve Murat Kanatlı Kıbrıs’taki ve bölgedeki gelişmeleri...

.Canlı yayın

“Yeniçağ Güncel”de Murat Kanatlı, Derya Beyatlı ile gündemi konuşuyor

.Canlı yayın