Facebook Instagram Mail Twitter Youtube
Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy
Uzun lafın kısası
110 kişi tarafından okundu
.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
Devamını Göster
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
180AboneAbone Ol
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
56:55
Video thumbnail
Hüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:08
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Prof Dr Mehmet Hasgüler ile gündemi yorumluyor
01:00:20
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı İzlem Nizam ile gündemi yorumluyor
56:18

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

DİĞER HABERLER

Kıbrıs Sorunu, Erdoğan ve Can Atalay – Nidai Mesutoğlu

Nidai Mesutoğlu

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası