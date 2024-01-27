27/01/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 102 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et180AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni çıkan kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor01:11:35 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor58:27 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Prof Dr Mehmet Hasgüler ile gündemi yorumluyor01:00:20 Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı İzlem Nizam ile gündemi yorumluyor56:18 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin