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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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56:18
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile değerlendirmeler yapıyor
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