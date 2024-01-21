21/01/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 129 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/01/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et177AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni çıkan kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor01:08:17 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor58:56 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı İzlem Nizam ile gündemi yorumluyor56:18 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile değerlendirmeler yapıyor01:14:00 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin