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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni çıkan kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor
01:08:17
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Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor
58:56
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile değerlendirmeler yapıyor
01:14:00
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Can Kara ile değerlendirmeler yapıyor
01:12:05

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