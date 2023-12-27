Facebook Instagram Mail Twitter Youtube
Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy
Uzun lafın kısası
130 kişi tarafından okundu
.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
Devamını Göster
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
172AboneAbone Ol
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Burak Kurtcebe, Cemre Gürdal ve Murat Kanatlı 2023’teki olayları değerlendiriyor
01:10:30
Video thumbnail
Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:35
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Can Kara ile değerlendirmeler yapıyor
01:12:05
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Hulusi Kilim ile değerlendirmeler yapıyor
01:02:59

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

DİĞER HABERLER

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası