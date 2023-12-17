17/12/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 64 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 16/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 16/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 16/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 16/12/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et163AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 13122301:03:04 Halil Paşa ve Murat Kanatlı “Vretçalı Hoca” kitabını ve Ortadoğu’yu konuşuyor59:51 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ali Erel ile değerlendirmeler yapıyor01:05:19 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ayer Yarkıner ile gündemi değerlendiriyor 08122301:00:27 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin