07/12/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 78 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et160AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 04122301:00:28 Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 04122358:46 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Mediha Orun Sarp ile gündemi değerlendiriyor55:39 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ayşemden Akın ile tarikatlı gündemi değerlendiriyor48:41 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin