01/12/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 25 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/11/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et158AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor56:30 Hüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor58:57 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ayşemden Akın ile tarikatlı gündemi değerlendiriyor48:41 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Layık Topcan Mesutoğlu ile gündemi değerlendiriyor01:01:04 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin