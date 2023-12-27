Sesiz kabullenme ve haberi yapmaktan kaçınma – Özkan Yıkıcı

Yaşananlara karşın eğer sesiz kalıyorsanız, özet, olanı kabullenmek demek olduğunu da bilmemiz gerekir. Sesizlik eşitdir onaylamaktır. Yine, yaşanan gerçekleri haber yapmak da gazeteciliğin temel kuralıdır. Hat da yaşanan yanında yaşanıp da pek bilinmeyenleri de ortaya koyup bilgilendirme gerçekleşince haber niteliği taşır. Yaşamın işleyişindeki temel ilkelerin yansıtılış biçimidir. Tutum sergilemek ve bilgi edinmek. Her eksiklik aynen sistemi koruma ve yapılanı açıkça utangaçça savunmanın ta kendisidir.

Ülkemiz hep ilgili süreçleri yaşadı. Fakat, bunu örtme adına yaşanan gerçekler karşısında sesiz kalma veya tarafsızlık sığınma alanını da genişletildi. Medya veya basın olanları haberleştirmeme sorgulama adına da hep “tarafsızlık” simgesi gögesine kaçmayı yeyliyor. Boşuna deyil, ençok bağımsızık ve tarafsızık diyen merkezi medya gazetecileri ciyak ciyak bağırsa da gerçeklerin olduğu gibi haberleştirmesini hiç yapmazlar. Dokunulmaz kırmızı çizgiler oluştururlar. Medya sokak şovları yaparlar. Kendi medyasını izlediklerini, tarafsız yayından memnun olduklarını, Takeci gazeticinin övgüleriyle bezeyip onu başbakan dahi yaptıkları reportajlara tanık oluyoruz. Algı oyununu bozmak için de hemen gelişen önemli konuda takkeci efendinin tıs dahi demediğini de önemli kesim görmezden görüyor. Bu arada benim gibi memraklı gözlemci de yakaladığı bazı medya şovculara sorduklarıyla kolayca yanıtı buluyor. Şovmenler daha konuma sokulurken” aman abi, bunu söylemeyin, unutmayın bizim patron şudur” telkiniyle karşılaşmaktadırlar. Söylediklerinin silineceği hatırlatılır. Ama ekran ilgili takkecinin nedenli tarafsız yayın yapıp gerçekleri söylediği sözler kalır..

Son dönemde özellikle sürgündeki Cevheri güven gazetecisinin internetda dolaşan videosu oldukça çarpıcıdır. Milyonlarca kişi okudu. Yerin adı K. Kıbrıs Türkiye ekseni. Falyalı cinayeti üzerinden gelişen ilişkilerin itiraf edilme şekliydi. Holandada tutuklanan ve geri istenen kişinin görüşleri oluyor. Cemil beyin Falyalı yaınındaki görevi de finansmandı. Okuhanlar elbet uzun uzun konuyu bilir. Hele de adı geçen eli milyon dolar ile Fuat bey Gözde ilişkileri de birçok kesime sürpriz gelmedi. Hele bu işin içinde Ersin Tatarın da olması yine şaşkınlık yaratmadı. Ama, K. kIbrıs medyasında yine birkaç kesim dışında seslendirilmedi. Halbuki olaydaki bilgiler yanında

İlgili çevrelerin oldukça geşmişten gelen birikim dosyaları da var. Tatarın eski güvenlik komutanıyla alakalı yaptıkları, Fuat beyin ihalesiz petrol durumundaki talepleri daha sıcağı sıcağına akıllarda olması gerekir. Elbet birileri diyecek ki “yargı sonuçlanmadan karar verilmez” ama ilgili kesimelr için söylenenler, hele de dosyaların kapatılma pazarlığı pek de yabancısı olmadığımız Türkiye gerçeğidir. Daha geçenlerde cumhurieyt savcılarından biri kurulan pazarlıklarla nasıl davalara hargıçların etki yaptığı şikayeti epey Türkiyede yankı buldu. Haber yasaklamadan, erişime engel ve serbes brakılma noktasına dek rüşvetin işleyiş yolunu isimlerle açıkladıydı. Onun için Türkiyeyi bilenler için bu durum daha kanıtlanmasa da hiçde sürpriz gelmemektedir. Üstelik tarafsız takkeci tipi kesimler haber yapmasa da internet üzerinden çoktan milyonların bilgisine geçti.

K. Kıbrıs sesizlikte yine durdu. Hele siyasal partilerin çoğu teslimiyet hükümetcilik çizgisinde devam denildi. Zaten kısa zaman önce yine Falyalı ve Ersin eksenli görevden alınan güvenlik kuvetleri komutanı reportajında, en azından Türkiye K. Kıbrıs ekseninde deprem yaratılması gerekirdi. Olmadı. Benzer konular da çok. İhalesiz petrol alma kararı ve yüksek kazanç durumu da siyasal alana taşıtılmadı. Bir varlığın yeinden üretilmesi gibi durum akıp gidiyor. Oysa gerek Türiye gerek K. Kıbrıs medyasında biraz olsaun tartışılmalıydı. Hele de Türkiye medyasında bol bol yolsuzluk, rüşvet ilişkileri ile siyasal bağlamların akışkanlığı epey artmışken. Yeri geldiğinde Kırıs geçişleri de ekleyenler varken, son Cevheri Güven internet yayınındaki durum pek de ilgi alanına çekilemedi. Buda Kıbrıs Türkiye siyasal gerçekliğinin örneği olarak birikime katırıldı.

Zaten son seçimlerde de olduğu gibi Falyalı UBP ilişkleri malumdu. Ayrıca K. Kıbrıs Türkiye ekseninde de birçok kirli yolların normalleştiği da biliniyor. Yapıamayan, olayları sesizce geçiştirme ve haberlerini dahi yapamamadır. Toplumsal tepki mi bunu bu koşullarda sakın beklemeyin. “ne olacak” gibi tuhaf yanıtlar almanın dışına çıkamamaktayız. Bunu yırtmada önce tepki koymak ve gerçeklerin bilinmesidir. Sesizlik ve kaçınma ise bunu en rahat geçiştiren kültürleşme politikin ta kendisidir. Şüpesiz olayın üstüne gidildikçe doğru veya yanlışlığı daha net anlaşılacak. Deştikçe de aynen isimleriyle sistemsel olacağı için de siyasal dönüşüm de şart gerçeği sırıtacak. Onun için sistemi koruyacak zırh gerekir. Sesizce karşılamak ve haberi yapmayarak geçiştirmek. Ozaman da hiççbir şey olmamış gibi tarafsız takkecilerle yolumuza devam denecek. Sansüre bile bile hizmetle de bunun nedenli güzel yayın olduğunu da haliye söyleterek de kamuoyunda dans edilecektir.