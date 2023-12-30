Müjdelerle dolu, yeni yıla doğru – Özkan Yıkıcı

İnsanları rahat brakmak yok. Kirli dilerine güzelim kelimeleri koyup zehirlemek varken, neden yalan söylenmesin? Boşuna yaptıklarına devrim diyecek derecede de pişkinliğe ulaşmadılar. Onun için, yağmanın, yalanın katıldığı kelimelerle yeni yıl müjdeleri vermeye devam…

Daha senenin başına geçmedik. Geçmedik de şimdiden bu yılın önemli yağmasının, dolandırılmanın bedeline devam edileceği de kesin. Elektrik kurumu yağmasının önemli hırsızlığının bedeli hala çıkarılmamış olacak ki yeni müjde eklentisine hemen eklendi. Yeni zam. Soyulan ve göstere göstere el konulan kaynağın, üstelik mahkeme tarafından dahi kanıtlanmasına rağmen, kimse koltuktan gitmedi. Olayın efendileri şimdi de yılın bilançosu için “devrimler” deyip sonra soydukları yakıt ihalesizlikteki bedeli de ahaliye zam olarak peşpeşe sıraladılar. Yetmemiş olacak ki önümüzdeki yılın ilk müjdelerinden biri olarak da zamla ahalinin cebine sokmaya devam denildi.

Müjdelerimiz var: öyle müjde ki biz unutsak da hatırlatıyorlar. Holandada bir kişi tutuklanır. Geri verilmesi istendi. İnterpol atarafından aranan Falyalının eski finans müdürüydü. Yani sokaktan birisi deyil. Falyalı ise çoktan öldürüldü. Ama sırlar ve gerçekler havada uçuşuyor. Dilediğini yakalamak kolay. Kolay olmayan, öylesine koşullar var ki, yazmak cesaret ister. Top gibi patlarsın. Bir daha da şişirilemen.

Yakalanan finansman müdürü geri verilmemek için Cevheri Güven adında bir gazeteciğe videyolar verir. Tam da mahkeme başlayacak ken, yayınlar başlar. Öyle başladı ki dosyaların kapatılması adına eli milyondan söz edilir. TL deyil, dolar elbet. Tabi ki kimi korkudan kimisi de acabadan olaya pek ilgilenen yok gibiyken, birileri de kaşımaya devam eder. Ne yazık, müjdenin içinden yine Ersinin de adının olmasına kaç kişi şaşırdı, doğrusu fazla da düşünmeğe gerek yokmuş gibidir. Ersinin birçok kirli işteki kişilerle fotoğrafları veya interpoldan Türkiyeğe aranma ve yargısal bilgileri eskiden dolaşımdaydı.

Derken, yıl tamamlanmadan, ikinci videyo da geldi. Rota geniş, Ermenistandan istanbula, Botrumdan Dubaye eksenli bir yayındı. Şimdilik yılbaşı telaşından fazla ilgi görmedi desem, biraz yalan söylerim. Çünkü K. Kıbrıslı bu tür haberlere alıştı. Olması “olmasa da olur” kendine anormal gelmiyor. Hat da imrenenler de olur. Neolacak” yaklaşımlar da bolca gerçekleşir. Ama, belli ki Falyalı süreci kolay kolay unutturulacak dönem olmayacak. Hem o dönemki gelişmeler, cinayet sonrası yeniden ayarlardaki çıkışlar, her sorunda ortaya çıkan ufak bilgi beraberinde yenilerini de uçuracak kadar zengindir. Zaten K. Kıbrıslı sadece sçim dönemlerinde dahi Falyalının ne olduğunu yaşayarak bilir. Arada uluslararası ilgilenen kesim de ölmeden önceki yasakları ve iç mücadeleri daha hala aklındadır. Öyle yargı veya yeni dönem gibi kavramlar, konuyu içermesi oldukça uzak. Siyasal ayağı ile ilgili ise daha bilinen dışında epey bilinmeyenler de bol.

Ansızın yeni yıl yaklaşımı ile pehlivan Hüseyinin vatan aşkı canlandı. Konuşmaya başladı. Kaçışındaki sadece iç bazı durumları açıkladı. “görev” bekliyormuş. Öyle papazın saati veya komisyonculuk paraları falan sanki hiç yaşanmamış gibi aktarıyor. Bekliyor. Neyi mi bir müjdeyle yeniden çapkınlıkla koltuğa oturup kahramanlığa devam demesini.

Toplama çıkarma partisi DP bildik sayfasını tekrardan isimlerle yazdı. Eski başkan yardımcısı rüşvet hikayesi anlatı. Dua etsin ki Fikri beyin eli taşın altında iş karıştırıyor. Yoksa hadineymiş, böyle bir açıklama yapsın. Ama, söylenenler isim dışında kimseye sürpriz gelmedi. Sadece ayni yolda müjde bekleyip partili olmaya adaylar var. Öyle ya gelgit partisidir. Öyle kökten particilik falan yok. İşi koltukta yer alıp elini taşın altına koymaktır.

Böylesi müjdelerle yeni yıla gidiyoruz. Benim yakınımdaki Kermiya kapısı rezaleti ise kimsenin gündeminde deyil. Arabalar yığılıyor. Halkına nasıl göstere göstere işkence yapılmanın aracı burada yaşatılıyor. Şimdilik tepki isyan falan yok. Ama yeni yıla artık gün denecek de zaman kaldı. Haydın yeni yıl eğlencesine.