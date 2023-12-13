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79 kişi tarafından okundu
.Canlı yayınHüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
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Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 131223
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"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ayer Yarkıner ile gündemi değerlendiriyor 081223
01:00:27
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Mediha Orun Sarp ile gündemi değerlendiriyor
55:39

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