13/12/2023 .Canlı yayın Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 79 kişi tarafından okundu .Canlı yayınHüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 13/12/2023 İsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Mehmet Davulcu 12/12/2023 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ali Erel ile değerlendirmeler yapıyor 11/12/2023 Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 11/12/2023 Halil Paşa ve Murat Kanatlı “Vretçalı Hoca” kitabını ve Ortadoğu’yu konuşuyor 10/12/2023 İsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Salih Sonüstün 10/12/2023 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor 06/12/2023 İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 06/12/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et160AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 13122301:03:04 Halil Paşa ve Murat Kanatlı “Vretçalı Hoca” kitabını ve Ortadoğu’yu konuşuyor59:51 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ayer Yarkıner ile gündemi değerlendiriyor 08122301:00:27 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Mediha Orun Sarp ile gündemi değerlendiriyor55:39 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin