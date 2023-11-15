Vicdani Ret İnisiyatifi: Vicdani retçilerin yargılanması sürüyor

Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçilerin Kıbrıs’ın kuzeyinde yargılanmaya devam ettiğini belirterek, Mustafa Hürben’ın Perşembe günü Askeri Mahkeme‘de yargılanma sürecinin başlayacağını duyurdu ve dayanışma çağrısı yaptı…

Vicdani Ret İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında vicdani ret hakkının açıkça tanınması, çeşitli siyasi parti ve örgütün birçok açıklamasında vicdani ret hakkının tanınması için çağrı yapılmasına ve Meclis’te bu yönde yasa değişikliklerinin konuşulmasına rağmen Kıbrıs’ın kuzeyinde Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanmaya devam ettiği belirtildi.

Tüm tüm anti-militaristleri ve barış aktivistlerinin, 16 Kasım Perşembe günü saat 13.00’te Askeri Mahkeme önüne davet edildiği açıklamada, dayanışma çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kıbrıs’ın kuzeyinde Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında vicdani ret hakkının açıkça tanınması, çeşitli siyasi parti ve örgütün birçok açıklamasında vicdani ret hakkının tanınması çağrı yapılmasına, mecliste bu yönde yasa değişikliklerinin konuşulmasına rağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanması sürüyor… Geçmişte Yasa Değişikliği görüşmelerinde belirtmiştik, Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği gibi düzenleme yapması gerek kurum yasa koyucudur ve bu yapılmadığı sürece vicdani retçilerin hapsedilme tehlikesi sürecek…

Böylesi koşullarda, maalesef yeniden, bir kez daha, 16 Kasım, Perşembe günü Mustafa Hürben’in Askeri Mahkemede yargılanmasına başlanacak…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristleri ve barış aktivistlerini, 16 Kasım, Perşembe günü, 13:00’de Askeri Mahkeme önündeki buluşmaya çağırırız