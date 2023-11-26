26/11/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 31 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/11/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et157AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor 20112301:00:09 Halil Paşa ve Murat Kanatlı “Kıbrıs’tan Çağatay Geçti” kitabını konuşuyor01:00:51 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Gizem Caner ile gündemi değerlendiriyor55:40 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ve Doğan Sahir ile konuşuyor01:07:20 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin