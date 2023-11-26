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Uzun lafın kısası
34 kişi tarafından okundu
.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
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Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor 201123
01:00:09
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Halil Paşa ve Murat Kanatlı “Kıbrıs’tan Çağatay Geçti” kitabını konuşuyor
01:00:51
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Gizem Caner ile gündemi değerlendiriyor
55:40
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ve Doğan Sahir ile konuşuyor
01:07:20

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Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası