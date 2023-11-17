17/11/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 29 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 15/11/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et156AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Burak Kurtcebe, Cemre Gürdal ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 15112301:08:24 Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:00:51 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Gizem Caner ile gündemi değerlendiriyor55:40 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ve Doğan Sahir ile konuşuyor01:07:20 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin