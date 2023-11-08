08/11/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 47 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/11/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et151AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Barış Parlan ve Murat Kanatlı e devlet “işleri”ni ve dijital paradaki gelişmeleri konuşuyor57:46 Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor57:34 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ve Doğan Sahir ile konuşuyor01:07:20 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Onur Olguner ile Lefkoşa İmar Planı Değişikliğini değerlendiriyor01:04:48 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin