04/11/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 58 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/11/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 30/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 30/10/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,255TakipçilerTakip Et150AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:49 İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:57 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Onur Olguner ile Lefkoşa İmar Planı Değişikliğini değerlendiriyor01:04:48 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Merve Arkun ile savaşlar ve vicdani ret hakkını konuşuyor59:31 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin