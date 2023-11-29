Kıbrıs penceresinden, bazı kaçırtılan İsrail gerçekleri – Özkan Yıkıcı

Hesapta Gazze de ateşkes var. Ama, ayni zamanda esir takası da olduğu haberleri, beraberindeki itiraflarla normalmışcasına izleniliyor. Baştaki katliyam fırtınasına perde germe süreci de normaleşmiş haldedir. Kıbrısın Lefkoşa penceresinden gelişmeleri izliyorum. Benzerliklerden, gelecek derrs alıcı tehlikeleri de buranın etkilenme korkusuyla da endişeyle izlemekteyim. Kıbrıstan bakınca da hele son giderek içeleşen İsrail gerçekleriyle de tamamlayınca, dikatim daha da artmaktadır. Gerçi konulan ifadeler dahi bazen tersinden de işlediği son ateşkes ara verme ile takaslarda dahi tersdüz eden yine İsrail oluyor. Bir yanda sorgusul sualsiz tutuklanan çocuklar İsrail ceza evlerinden takas yoluyla karanlıktan ışığa merhaba diyor. Ama, oardoksal İsrail gerçeği ile bu defa Batı şeryadan da durmadan tutuklamalar yapıldığı da yapılmaktadır. Dünya kamuoyu devlet ekseni,

Nedense takas ile tutuklama birlikteliğini pek de sorgulamıyor. Üstelik tutuklamalar savaşa direk sokulmayan Batı şeryadan haberleşiyordu. Buda başka bir İsrail gerçeği oluyor. İlahklaşma, sömürgeleşme ve sürgünleştirme klasik politiğim pratiğe yansımasından başka bir basit gerçek olamaz.

Bu basit gerçeeğe başka basit olayı gibi olanı da ekleyelim: İsrail Hamas ateşkesine karşın İsrail en son Cenin Filistin kampına saldırıp katliyamlar yaptı. Buda israilin tamamlana faşist otoriter devlet siyasetinin başka yüzü oluyor. Yine kınayan falan yok. Tam aksi ateşkesin devam etme çabaları sürmektedir. Halbuki ayni İsrail tıpkı esir takasında olduğu gibi, bir yandan serbes brakılan öte yandan yüzlerce tutuklanan Filistinli Batı şerya gerçekleriyle hiçbir kuralı tanımadığının da yeniden sayfalarını artıran tavrı sergiliyordu. Ama, hala emperyalist moderin batı devletelri israilin arkasında sıralanırken, kendine islam ve arap dünyası diyen kesim de brakın tavır kohmayı, ateşkes anında dahi kamp basıt cinayet işleyen, takasla tutklu iyadesi olurken başka yerden tutuklama yapan israilin politkasını teşir dahi yapmıyorlar. Bu pratik oldukça önemlidir. Eğer dünya sokaklarındaki Filistin yanlısı tepkiler olmasa, İsrail hala kıyım makinesi gibi işlemeğe devam edeceği de kesin.***

Bir başka önemli gelişme daha var. Bu hala kamuoyuna mal olmadı. Bilmeyenlere yeniden bilgilenme adına yazalımm. İsrail Yahudilerinin çok önemli kısmı iki pasaportludur. Hele de yerleşimin son kesimi hepsi başka ülkelerden taşınıp Fİlistinin işkal topraklarına yerleştirildi. Pek de duymak istenmeyen ama net gerçek olan “yerleşimcidirler”. Bu dünyanın her yerindeki ayni sosyolojik siyasal gerçeğin ifade simgesidir yerleşimcilik. Sizi alıp da işkal edilen topraklarda ilhakçı kulanılmak için yerleştirilen ve iki pasaportlu yurtaş haline sokan uygulamanın adıdır Yerleşimcilik.

İsrail yurttaşlarının hele de yerleşimcelrinin ikili pasaportlu olması demek, iki ülke vatandaşı olma hakınız demektir. Bunlar ilhaklaşma politikasının neferleridir. Bunu en iyi Batı Şeryada yeni yerleşimlerle ilhaklaşma sürecinde de politik kıyımla yaşatılmaktadır. Bu son Gazze olayında da görüldü ki yerleşimcilerin iki pasaportlu olması sonucu bunların önemli sayıdaki kesimi israilden ayrılıp başka ülkelere gitikleri de anlaşlıyor. Oluşan siyasal ortamla, savaşla karşılaşma riski ve orada kalıcılaşma tehlikesinin travması sonucu kaçmalara neden oldu. Bunun bir kısmı da Kıbrısta olduğu da kesin. Çünkü yerleşimci olma ve iki pasaportculuk kendine has düşünceği de oluşturur. Her önemli yüzleşmede orada kalıcı olmama travmasını canlandırır. Tehlikelerden kaçma adına da öteki yurttaşlık kimliğine de sarılındığı da anlaşılıyor. Buda İsrail için ilerde bol keseden taşıtırılan ve madi desteklerle de desteklenen nifus taşınmasında önemli sorunlar çıkarmasına da adaydır.

Tüm yerleşik konularda bu tehlike var. Yerleşilen yeri vatan kabul etmenin zamanı önemlidir. Her ortaya çıkan sorun ise onca güce karşın yine de başlarının ağrımaması ve ilerdeki tutsaklaşma korkusuyla bölgeden ayrılmalar da olması normaldır. Bunu sanırım birileri de gücense yazmak gerekir, benzeri K. Kıbrısta da yaşanıyor. Hemen eldeki verilen ganimeti satarak kendi ana yurt bildikleri yerde yatırıma çevirmeleri, özellikle önemli sorun işaretli veya algı oyunlarında hep yaşadık.

İsrail bir anlamda Gazze olayı ile birçok yeni soruna ulaşırken, yerleşim ekseninde de sorunlar yaşamaya başladıe. Metanyahu, iktidarını koruma adına savaşı seçki yaptı. Katliyam ve soykırımla artıracağı ırkçılık “kahramanlıklarla” koltuğunu korumayı da istiyor. Yargıyı devlet gücünde eline geçirmek,m ırkçı İsrail için de Gazze operasyonuyla hapisane yolundan da kurtulmayı umutediyordu. Oysa israilin Gazze büyük katliyamlarına karşın, içte onca ırkçılık birliği kuramadı. Protestolar devlet içine dek geldi. Dünya kapitalist devlerin desteği, içteki muhalif dalganın desteği ile bütünleşmedi. Sorunlar var olan savaşı eleştirirken, ilhaklaşma hedefinde de yerleşimler noktasında sorunlar da ilk defa onca büyük kaçışı da getirdi. İlerisi için İsrail devletinde sorunları ortaya çıkardı. İlk deva İsrail yoğun katliyam yaşarkeni içte odenli kırılmalar yaşıyor. Gerçekleri kendi medyası yayıyordu. Buda Gazze savaşındaki İsrail cepesindeki taşlardaki oynamaların ilk sarsıntıları oldu.