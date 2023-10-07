Yeniden gündemleştirilen filistin İsrail sorunu – Özkan Yıkıcı

Aslında senelerdir dünya kamuoyuna Filistin sorunu resmen unuturuldu. Onca sorun sıralanırken, nedense Filistini ekleyen artık pek az kesim yapıldı. İsrailin kolayca katletmeleri dahi haber deyerinden çıakrtıldı. Nitekim, sadece bu yıl içinde Batı Şeryada yüzyetmişiki kişi İsrail güçlerince vuruldu. Yerleşimlere devam denildi. Gazle bölgesi ise senelerdir açık hapisane olarak kuşatılarak tarihi roluna devam ediliyor. Daha da ilerisi, Filistinlilerin doğa gaz yatakları, İsrail tarafından dünya pazarlarında kulanıma hazırlanıyor. Filistinliler ise darmadağın. Çaresizlikle öfkeli hücreler de oluşmaya başladı. Özellikle İsrail dilediği anda Gazleğe füzeler ve Doğu Kudüste dini yerlere saldırarak adeta üstünlük paranoyasını tatmin etmekteydi. Dünya ise çoktan Filistin sorununu unutu. İsrail öylesine bir hamle yapıyor ki artık ararp ülkelerine de kendi politikasını kabullendirme sürecini çoktan aştı. Fakat, yok saydırtılıp aslında var olan sorun elbet tarihsel gerçekle bir gün ansızın karşımıza gelecekti. Öyle de oldu. Gazleden Filistinliler resmen yaptıkları saldırılarla tüm dünyaya burada bir Filistin sorunu var dedirti. Peki şanlı batıyı mı soracaksınız: onlar klasik duruşla hepsi israilin arkasında sıralandılar.***

Unutmak önemlidir. Balık hafızalarla yaşamak da oldukça kurallaştırıldı. Halbuki tam yarım asır veya eli yıl önce Ortadoğuda önemli savaş yaşanıyordu. Mısır ve Suriye israile karşı saldırıya geçtilerdi. Oysa şimdi ozaman ki Filistin destekleme tutumlarından eser yok. Hele de Filistin için savaşa girme niyeti sıfırlandırıldı. Brakın Filistini, İsrail daha kısa zaman önce yine Suriyeğe füzeler gönderip ölümlere neden oldu. Cenin kanpını basıp içinde çocukların da olduğu insanları öldürdü. Dünya özellikle de batı kamuoyu konuya hiç önem vermedi. Nede olsa israildir: dilediğini vurur, dilediğini katletme lüksü vardı.

Cumartesi sabahı Gazleden başlatılan saldırılar epey yankın getirdi. İsrail eli yıl sonra ilk defa kendi içinden böylesi saldırıya uğruyoardu. Üstelik, israilde ırkçı faşist Metenyahu yönetimi de mevcutdur. Hemen uçaklar Gazleği bonbaladı. Devamı olacağı da kesin. Beklenmeyen şekliyle de Arap ülkeleri şaşkın. Filistin gibi sorunu çoktan halının altına süpürdüler. İsrail ile normalleşme algısında dans ediyorlardı. Onun için eli yıl öncesi gibi Filistin konusuyla alakalı savaşa girme veya diplomatik ilişkileri kesme diye siyasal beklentim de yok. Zaten, Mısır Gazlenin tek açılan kapıı olmasına karşın Mısır hep İsrail isteğine göre rol oynadı. Filistin tünelerini de yıktı. Soru şu: kocaman İsrail istihbarat örgütü Mosat, nasıl oldu da böylesi büyük hareketini tesbit edemedi?

Elbet, komplo veya geçmişten gelen bazı görüşler de seslendiriliyor. Özellikle İsrail başbakanının kamuoyundaki etkisizliği, kırk haftadır süren protestoların devamı gibi olgular da eklenince, bu son saldırılar hem Filistin sorununun varlığını dünyaya hatırlatırken, hem de Metanyahu iiçin de ilaç haline geldi. Böylesi siyasal paradoksal gerçeklik de var. İsrailin sert tutum alacağı kesin. Üstelik sorgular da artacak. Filistin sorunu yeniden kendini kanıtlarken, batılı algı oyunlarında Hamas simgesiyle israili haklı çıkarma duruşları da olacağı, şimdiden kesin. Aslında olan, bir asrı çoktan aşan Filistin sorununun hala varlığıdır.

Önemli son nokta: doksanlara dek dünyada sol dalganın güçlü ve demokratik hareketlerin de varlığı sonucu, Filistin sorunu gündemde kalıyordu. Fakat, solun zayıflaması, demokratik koşulların gerilemesiyle birlikte Filistin konusu da unuturuldu. Demokratik ve sosyalist hareketlerin zayıflaması ve Filistinin istenen sonuca ulaşamama sonucu da yerini dini etkenli guruplar da doldurdu. Hele Elfetih liderliğinin teslim olması ve yolsuzluğa da katılmasıyla, seçimleri dahi yaptırmama sonucu, Filistin adeta şok tedavisine sokuldu. Ancak, sorun vardı ve İsrail daha bir vahşileşip ilhaklaşma adımları da atıyordu. Bu spontanel patlamalar la ses getiremezken, bunun bir gün beklenmeyen şekliyle patlama gerçeği vardı. Bilimsel gerçek de eli yıl sonra ilke defa İsrail içlerinde hissedilen şekliyle Gazleden sınır kırılarak yapıldı.