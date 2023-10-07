07/10/2023 Canlı yayın Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 67 kişi tarafından okundu Canlı yayınYeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile gündemi değerlendiriyor Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 23/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 23/09/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,254TakipçilerTakip Et138AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Yılmaz Parlan ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:00:19 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin