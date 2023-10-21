21/10/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 67 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/10/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,255TakipçilerTakip Et148AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Barış Parlan ve Murat Kanatlı e devlet “işleri”ni ve dijital paradaki gelişmeleri konuşuyor59:48 Hüseyin Yalyalı, ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor57:22 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı İzlem Nizam ile gündemi değerlendiriyor01:04:41 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile gündemi değerlendiriyor01:05:07 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin