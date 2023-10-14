14/10/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 32 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/10/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,255TakipçilerTakip Et142AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Burak Kurtcebe, Cemre Gürdal ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:02:13 Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:00:04 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile gündemi değerlendiriyor01:05:07 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Besim Baysal ile gündemi değerlendiriyor58:44 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin