Siyasal paranoyasına tutsak olmak – Özkan Yıkıcı

Önemli iki açıklama, aslında herşeyi özetler. İsrail savunma bakanı “kuralsız savaş ilan edip, Hamaslılar için de onlar insan deyildir” açıklamasını yaptı. Yine israile giden ABD dışişleri bakanı Blintın ise israile karşılıksız destek ve kendisinin de Yahudi olduğunu belirtir. Sadece bu iki açıklama, İsrail ekseninde Filistinlilere yapılanların siyasal düşüncesini açıklamaya yeter ve artar. Ayrıca, İsrail salt Gazle deyil, Lübnan sınırında Hizbulaha saldırılar gerçekleştiriyor. En son, Suriyenin Şam ve Halep hava alnlarını da bonbaladı. Belli ki İsrail faşist yönetimi, ABD merkezli Ortadoğu harita oynuna yeniden girişimleri askeri alanla hızla yürürlüğe koymak istiyor. Bunlar yaşanıp, artık sayısı artan katliyamlar devam ederken, göçler de sıkışmalara rağmen gerçekleşirken, hala bazı batılı kesimler adeta iki yüzlülüğün de pişkinliği ile hala israilin meşru hakları dyeip ilgili katliyamlara destek vermeğe devam ediyor. Hani pek konuşturulmayan ve ısrarla kaçınılan iki kelimevar ya “emperyalizim ve faşiszim” işte bunları yeniden ortadoğuda yaşıyoruz.****

Bölgemizde yine canlar yanıyor. Alıştırılan siyasal pranoyaya yeniden yaşamla karşılaşıyoruz. Bu durum özelikle ikibinlerdeki emperyalis savaşlarda istenildiği ve algı oluşturma kulanılan yöntemler oldu. İnsanlarda paranoyla siyasal düşüncenin oluşmasını da sağladı. Görsel gösterimle insanların başına atılan füzleri sanki oyun oynarmış gibi algılatılıyor. Rak işkaliyle bu yaygın şekilde kulanıldı. Şimdi de Gazle katliyamı ile giderek yayılması için zorlana öteki çatışmalarda kulanılıyor. Bir de çirkin algı oyunları devam ediyor. Artık algı tutsaklığı ile paranoyalaştırılan insanlar, bunlara kapılıyor. Oysa her savaş döneminde birçok görselin sahte ve uydurulma olduğu veya başka yerdeki resmi alıp sanki şimdi yaşanmış gibi sunma tekniği artık yaygınlaştırıldı. Bunlar hep kitlesel destek bulmanın kuralarıdır Hele son BBC haberi konusundaki tutum adeta dünyadaki faşizmin probaganda aygıtlarının nereye geldiğini anlatıyor. İsrail için öldürülenler, Filistinliler için ölenler ikilemi dahi yapıldı. Oysa, seksenler ve doksanlarda benim de kasetlerimde bol bol bilgileri olan BBC Folklan ve ırak olaylarında bu dewnli tarafcıl ve paranoyla tutumlar sergilemedi..

Gerçekler önnce katledilir. Füzeler yağıyor. Kuşatılan Gazle binaları yıkılıyor. Farketmiyor: hastahane, okul, anbulans, çocuk evleri, hepsi füzelerle yerlebir ediliyor. Altında insanlar kalıyor. Kesilen elektrikler ve su yokluğuna bir de gıda anbargo ekleniyor. Adeta açık hapisane bir ölüm kanpına dönüştürülen Gazlede bunlar günlerce gerçekleşiyor

Ne çocuk çığlıkları, ne hastahanedeki ilaç yokluğu nedeniyle tedavi edilemeyenler, yıkıntıların altında çaresizce ölümü beklemek, bölgenin normal haline sokuldu. Denizden, karadan ve havadan bölge darmadağın şekliyle bonbalanıyor. Geceleri karanlıkta yıkılan evlerdeki çığlıklarla yeni soykırıma doğru giden politik gelişme yaşatılıyor. Bunlar olurken de özellikle batı kamuoyu algısıyla da oradaki savaşın durdurulması yerine, Lübnan ve Suriye işaret edilerek, şimdiden İsrail saldırılarıyla hedefleşen konuların kamuoyu paranoyal siyasal hazırlığı yapılıyor. ABD ise sonuna dek israilin arkasında olduğunu açıklıyor. Batılılar tümden desteklerini ilan ediyor. İsrail faşist yönetimi ise Lübnan ve Suriyeye şimdiden saldırılar gerçekleştiriyor.

Bunlar olup biterken de ekranlarda bazı malum çevreler, harita karşısında siyasal oyun anlatıları yapıyor. Sanki ölenler insan deyilmiş gibi, yeni siyasal harita geleceği anlatıyor. Normal dünyadaki yeni oluşumların tahminini yapar gibi davranıyorlar. Konunun özünü kaçırtıp, yeni siyasal hedeflere kamuoyu oluşturuyorlar. Beyinlerde yeni hamlelerin olmasına yardımcı oluyorlar. Sistemin adeta aparatları olarak görevlerini yerine getiriyorlar..

Şimdiden Lübnan ateş çenberine doğru gidiyor. Suriye zaten çoktan deneniyor. Daha Hamas eylemi olmadan, batı medyası Hizbulahın terör örgütü tehlikesini işliyordu. Suriye hamlelerini haber dahi yapmıyordu. Ekleyelim: Suriye konusun da nedense Türkiye çevreleri kendilerine iğneği dokundurmuyor. Türkiyenin suriyede olduğunu, Suriyede uçurulan SİHA nın düşürülmesi konusunda doğru soruyu sormamakla hala ndireniyorlar. Düşürülmesi bir yana Türkiyenin suriyede sihasının olmasının nedenini sorgulamıyorlar. EK olarak, Kuzey Batı Suriyede Türkiye denetimi var. Orada cihatçı emirlikler oluşturuldu. Yine arada söylenen Halepin de eskiden Türkiyeğe ayitliği var. Bunlar, ateşin Suriyeğe gelmesiyle Türkiyenin de kafasındaki fırsatın da olmahyacağını kimse imkar edemez.

Kısaca, Ortadoğu kaynıyor. Kolayca ağızlar, yeni siyasal gelecekten söz ediyor. Ama, şu anda yananların ölenlkerin ve göçlerin dur durdurulması üzerinden tavırlar konuşulmaz. Ölümlerin doğal ve gelccek siyasal hehsaplarla yine en baştan Filistinliler yeniden bedel ödüyor. Ama uluslararası kararlara rarğmen de hakları hala yok hükmündedir.