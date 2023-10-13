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Canlı yayınİsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Cemal Özyiğit
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Burak Kurtcebe, Cemre Gürdal ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:02:13
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Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:00:04
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile gündemi değerlendiriyor
01:05:07
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Besim Baysal ile gündemi değerlendiriyor
58:44

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