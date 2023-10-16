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Canlı yayınİsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Doğuş Derya
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Barış Parlan ve Murat Kanatlı e devlet “işleri”ni ve dijital paradaki gelişmeleri konuşuyor
59:48
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Hüseyin Yalyalı, ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
57:22
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile gündemi değerlendiriyor
01:05:07
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Besim Baysal ile gündemi değerlendiriyor
58:44

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