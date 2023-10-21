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Canlı yayınİsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Aslı Murat
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"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı İzlem Nizam ile gündemi değerlendiriyor
01:04:41
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile gündemi değerlendiriyor
01:05:07

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