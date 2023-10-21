21/10/2023 Canlı yayın Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 52 kişi tarafından okundu Canlı yayınİsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Aslı Murat Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor 21/10/2023 Halil Paşa ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 21/10/2023 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Merve Arkun ile savaşlar ve vicdani ret hakkını konuşuyor 21/10/2023 İsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Doğuş Derya 16/10/2023 İsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Kazım Denizci 14/10/2023 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı İzlem Nizam ile gündemi değerlendiriyor 14/10/2023 Barış Parlan ve Murat Kanatlı e-devlet “işleri”ni ve dijital paradaki gelişmeleri konuşuyor 14/10/2023 Hüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 14/10/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,255TakipçilerTakip Et148AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Barış Parlan ve Murat Kanatlı e devlet “işleri”ni ve dijital paradaki gelişmeleri konuşuyor59:48 Hüseyin Yalyalı, ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor57:22 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı İzlem Nizam ile gündemi değerlendiriyor01:04:41 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile gündemi değerlendiriyor01:05:07 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin