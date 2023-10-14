14/10/2023 Canlı yayın Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 16 kişi tarafından okundu Canlı yayınHüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı İzlem Nizam ile gündemi değerlendiriyor 14/10/2023 Barış Parlan ve Murat Kanatlı e-devlet “işleri”ni ve dijital paradaki gelişmeleri konuşuyor 14/10/2023 İsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Cemal Özyiğit 13/10/2023 Ekoloji Forumu’nda Pınar Demircan Nükleersiz Asya Forumu 2023’ü değerlendiriyor 07/10/2023 İsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu BY Parti Meclisi üyesi Avukat Cansu Nazlı 07/10/2023 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile gündemi değerlendiriyor 07/10/2023 Burak Kurtcebe, Cemre Gürdal ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 07/10/2023 Nidai Mesutoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 07/10/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,254TakipçilerTakip Et142AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Burak Kurtcebe, Cemre Gürdal ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:02:13 Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:00:04 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile gündemi değerlendiriyor01:05:07 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Besim Baysal ile gündemi değerlendiriyor58:44 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin