Gerçekleriyle çarpan Amerika – Özkan Yıkıcı

Son gelen haberle, Amerikan meclisinden bir gurup, Bidan’abir mektup göndermeleri oldu. Hedef Türkiye. Türkiyenin Haması terörist örgüt ilan etmesinden tutun, istanbuldaki Hamas birosunun kapatılması ve yapılmadığı taktirde karşılık verecek önlemlerin alınması istenci var. Örneğin, Türkiyenin Hamasla alakalı görülecek bankalara tavır konulması isteniyor. Bir anlamda Türkiye, Ukrayna konusunda görmediği baskıları bu defa israilin katliyamlarının yanında durması talebiyle isteniyor. Ukrayna savaşında hesapta da olsa Türkiye Rusya ile Ukrayna dengeli diplomasi görüntüsü oluştursa da ayni görünüm İsrail Filistin ekseninde istenmediği anlaşılıyor. Çünkü Sadece ABD deyil, tüm batı ve bazı Asya kapitalist ülkeler muhavazakarından sosyaldemokratına, faşistinden yeşiline herkes sıralandı. Ukrayna da çatlak sesler bazen görmezden gelindi. Nedeni, israilin emperyalist apıdaki yeridir.****

Özelikle, sosyalist hareketelrin gerilemesi ve siyasal etkilerinin de azalmasıyla, birçok doğru kavram dahi duyulmaz oldu. Bunun en basit olumsuzluğu da emperyalist ülke tekelci burjuvazi ve faşist devlet biçimlerinin ya direk unutulması veya deyişik yumuşak kavramlarla örtülmesidir. Bunun en net algısı da ABD oldu. Bir zamanlar “kahrolsun emperyalizmin” simgesi olan ABD, sosyalist hareketlerin yenilip seçeneksizlik sonucu yeri geldiğinde ABD demokasi taşıyan garanti ülkesi algısıyla da medya kulanımla karşılık buluyordu. Bu karşı buluşta da Amerikan iki partisi birisi Muhavazakar ötekisi de liberal sosyaldemokrat etiketiyle de yuturuldu.

Halbuki, Sovyet bloğunun dağılmasından sonra AABD demokrat başkan Klinton, iingiltere işçi partisi lideri Blelyır ve Brezilyanın sosyaldemokrat Faransizko sosyal demokratları daha sağa çeken “üçüncü yolu” dahi kurup Sosyal demokrasinin daha sağa kayışın da temelerini atı.***

Fazla lafa dalmayalım. Günümüze gelince, seçim sonrası Beyaz saraya giden Baydın Demokrat partinin adayı idi. Öncesindeki Trump gibi otoriter lider olduğu için, dünyanın daha rahat olacağı algısı ponpalandı. Trump öylesine kötü ün yaptı ki hele de seçim sorası itirazdan başlahıp, parlemento baskınına dek uygulama da pratikleşince, Baydının yeni umut algısı tutuyordu. Ama kısa sürdü.

Ukrayna krizi, Çini kuşatma, cihatçı örgütlerle flçört ve en son israilin soykırıma varan etnik temizleme hareketini direk hem de tüm olanaklarla desteklemesi, Baydın imajını iyice kırdı. Ukraynada bile bile tırmandırma ve nazilerle işbirliği yapmasını bir oranda yuturdu. Rusya karşıtı politikasıyla yaptığı provakasyonları dahi gizlemeği başardı. Sadece Almanyaya gelen gazın Kuzey yolu provakasyonu herşeyi anlatmaya yetip artı.

Son İsrail saldırılarında takındığı tutum adeta dünyada devletleri sevindirse de kitlesel protestolar da yapıldı. Baydının şansı, genelikle tüm olaylarda harcanan kaynağa rağmen acıların Amerikada hissedilmemesi ile bilinsizlikle duyarsızlık bileşke kitlesi adeta işine yarıyordu. Fakat, inanılmaz saldırılar ve dünyada savaşları tırmandırma süreci, bazı kesimleri Trump seçeneğine doğru itiyor. Bildik ezber Cumhuriyettçi ve demokrat ikilemi darmadağın oldu. Akla, demokrat liderler dönemindeki uluslararası savaşlar da gelmeğem başladı. Baydın bir anlamda, Demokrat partinin demokrat ve sol merkez imajını yerlebir yaptı. Yaşamla son Filistin Gazle katliyamında takınılan direk dstekleme tutumu, onu birçok çevrede eleştirel noktaya taşıdı.

Aslında yine Marksis siyasal akademik aydınlar haklı çıktı. Hayat yeniden Amerikan emperyalizmi en azından sokakta yakılaştırdı. Siyasal örgütlenme seçeneği eksikliği ise acıyla hissedilmektedir. Hele de bu tip yapıların iktidar olarak sola verdikleri zarar ve peşinden faşist kesimlere alan aşma sonucu, tarihsel siyasal yaşanan gerçektir. Şimdi Amerikanın cihatçılarla özgürlük rüzgarına israilin faşist Siyonist saldırganlığı da güvenlik adıyla şemsiyeleştiriliyor. Devletler sıralanırken, halkar da sokakta protestolarla başka dünyanın mesajını veriyor. Savaşa karşı ve sosyalist deyişim çizgisi siyasal seçenekleşme sürecine girdikçe bu yalan rüzgarlı kapitalizim de daha fazla sarsılacaktır.