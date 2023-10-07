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64 kişi tarafından okundu
Canlı yayınBurak Kurtcebe, Cemre Gürdal ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
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Yılmaz Parlan ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:00:19

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