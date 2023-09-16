16/09/2023 Canlı yayın Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 85 kişi tarafından okundu Canlı yayınYeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Gizem Caner ile gündemi değerlendiriyor Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 16/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 16/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 16/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 16/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 16/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 16/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 16/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 16/09/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,257TakipçilerTakip Et129AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Halil Karapaşaoğlu, Burak Kurtcebe ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor57:28 Halil Paşa ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:00:06 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ahmet An ile değerlendirmeler yapıyor55:11 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Emir Taşçıoğlu ile değerlendirmeler yapıyor01:03:24 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin