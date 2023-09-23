Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Demokratik Seferberlik Partisi (DISY) bir araya geldi, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri konuştu

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Demokratik Seferberlik Partisi (DISY) 22 Eylül Cuma günü Lefkoşa’daki DISY merkezinde bir araya geldi, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri konuştu…

DISY’den basına verilen bilgide DISY Başkanı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Anita Demetriou, Kıbrıslı Türk siyasal partilerle bir dizi görüşmeyi başlatması çerçevesinde ilk olarak Yeni Kıbrıs Partisi bir araya gelindiğini belirtti. Görüşmede Anita Demetriou’ya Başkan Yardımcısı Efthimios Diplaros, Parlamento Temsilcisi Nikos Tornaritis, Başkan Yardımcıları Orphanidou, Karoullas ve Pelekanos, Basın Sözcüsü Yardımcısı Xenia Constantinou ve Başkanlık Divanı üyesi Charalambos Stavridis eşlik etti.

YKP heyetinde ise Genel Sekreter Murat Kanatlı, Sekreterya üyesi Halil Karapaşaoğlu ve Yeni Kıbrıs Akademi üyesi Burak Kurtcebe yer aldı…

Toplantı sonrasında yaptığı açıklamada DISY Başkanı, Kıbrıs’ın bölünemeyecek kadar küçük olduğunu ve partisinin diyaloğun yeniden başlaması için elverişli koşulların yaratılması sorumluluğunun sadece hükümeti değil herkesi ilgilendirdiği görüşünü birçok kez dile getirdiğini söyledi.

Demokratik Seferberlik Partisi’nin siyasi istişare, bilgilendirme ve görüş alışverişi inisiyatifi çerçevesinde, Yeni Kıbrıs Partisi ile olduğu gibi Kıbrıslı Türk partilerle de toplantılar planlandığını ve bunu diğer partilerle yapılacak toplantıların izleyeceğini sözlerine ekledi.

“Mesaj tektir: Kıbrıslı Türklerle birbirimize karşı değiliz, birlikteyiz. Kıbrıs Cumhuriyeti derhal Kıbrıslı Türkler için tek taraflı güven arttırıcı önlemlere başlamalıdır” diyen Demetriou, hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin, ülkeyi yeniden birleştirecek ve Kıbrıs’ta yaşayan herkes için Avrupa perspektifi çerçevesinde barış ve refah sağlayacak bir çözüm için çok çalışmaları gerektiğinin farkına varmaları gerektiğini söyledi.

“Kıbrıs sorununun çözümünün anahtarı, üzerinde mutabık kalınan siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesi temelinde BM Güvenlik Konseyi kararlarında yatmaktadır. Bu nedenle güçlerimizi birleştirmeli ve barışçıl olmasını sağlayarak vatanımızın geleceğine yatırım yapmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı ise Demetriou’ya toplantı için teşekkür ettikten sonra, parti ve Kıbrıslı Türkler olarak zaman baskısı altında oldukları için risk altında olduklarını hissettiklerini, aynı zamanda Türkiye devletinin her düzeyde siyasi saldırısı altında olduklarını ve değişen demografik yapının kritik bir noktada olduğunu vurguladı. Kanatlı, “şimdi bir çözüme ihtiyacımız var. Guterres çerçevesi, müzakere masasına dönme ve mümkün olan en kısa sürede bir çözüme ulaşmak için çok iyi bir başlangıç noktasıdır. Umarım Kıbrıs sorununu işgalin 50. yıldönümünden önce çözmeyi başarabilir ve yıldönümünün kutlanmasına fırsat vermeyiz” dedi ve partisinin bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.