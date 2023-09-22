22/09/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 73 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,257TakipçilerTakip Et130AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Barış Parlan ve Murat Kanatlı e devlet “işleri”ni ve dijital paradaki gelişmeleri konuşuyor59:37 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:49 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ayer Yarkıner ile gündemi değerlendiriyor01:01:25 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Şener Elcil ile gündemi değerlendiriyor58:16 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin