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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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Halil Karapaşaoğlu, Burak Kurtcebe ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
57:28
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Halil Paşa ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:00:06
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ahmet An ile değerlendirmeler yapıyor
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Emir Taşçıoğlu ile değerlendirmeler yapıyor
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