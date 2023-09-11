11/09/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 20 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 11/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 11/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/09/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,254TakipçilerTakip Et128AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Halil Paşa ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:00:06 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:57 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Emir Taşçıoğlu ile değerlendirmeler yapıyor01:03:24 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Öncel Polili ile değerlendirmeler yapıyor53:00 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin