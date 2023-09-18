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silgisiz
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.YeniçağsilgisizSilgisiz - Devran Öztunç
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Halil Karapaşaoğlu, Burak Kurtcebe ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
57:28
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Halil Paşa ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:00:06
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Gizem Caner ile değerlendirmeler yapıyor
00:00
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ahmet An ile değerlendirmeler yapıyor
55:11

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