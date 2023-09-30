30/09/2023 Canlı yayın Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 90 kişi tarafından okundu Canlı yayınKemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 23/09/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 23/09/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,254TakipçilerTakip Et131AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:32 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor40:16 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Tevfik Yoldaş ile gündemi değerlendiriyor58:08 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ayer Yarkıner ile gündemi değerlendiriyor01:01:25 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin