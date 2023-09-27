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Canlı yayınİsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu CTP Milletvekili Gazeteci Sami Özuslu
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Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
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40:16
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58:08
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ayer Yarkıner ile gündemi değerlendiriyor
01:01:25

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