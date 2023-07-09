Zelenski’nin Türkiye dansları – Özkan Yıkıcı

Türkiye yetkilileri para acil gereksimi nedeniyle, sık sık Körfez emirliklerine uçuyor. Arada Türkiyeğe de gelenler elbet eksik olmuyordu. Fakat, acil ihtiyaç, döviz bulma ve para önceliğini yitirmiyordu. Yine de hafta sonuna doğru Türkiyeğe iki yerden ziyaretçi vardı. Birincisi zaten pek de önemsenmeğen ve kulak çekme veya şov amacıyla çağrılan K. Kıbrıs koltukçularıydı. Nitekim, bu konuda TC medyasın pek de bilgi verme ihdiyacını dahi duymadı. Zaten, açıklamalrda TC yetkililerin emir verir gibi davranması ve K. Kıbrısın baş makamcısının teşekkürlerle başlayıp sayenizdeyle bitirme açıklamalarıyla konu geçiştirildi. Nelerin teslim edilip hangi imzalar atıldığı için pek de mraklısı olan da yok. Muhalefetin sıra bekleme yıldızlar meyhanesinden nameler okumaları da sürmeğe devam denilmekteydi.

Son gelen hafta içi ziyaretçi ise önemli siyasal diplomatik danslar yaptı. Nede olsa İsrail sermayeli televizyonda kometgenlik yaparken bazı öğrendikleri de olduğunu kanıtlarcasına yaptı. Sözü geçen önce kometgen sonra başkan olan Zelenskiydi. Ukraynaya başkan seçtirilirken batının gücü ve desteği ile bu koltuğa oturduğunu herkes bilir. Fakat, verilen rol nedeniyle Zelenski bazen saçmalarken, bazen de tıpkı Türkiyede olduğu gibi, gayet güzel figürlü danslarda yaptığı da anlaşıldı. Hele son Türkiye ziyaretinde yaptıkları ve fazla münakaşa oluşturmaması da gösteriyor ki rol yapma ile davrnanışı siaysete de yansıtma başarısı da vardır.

Zelenski Türkiyeğe geldi. Sonra da anlaşmalara rağmen beraberinde Azor faşist taburlarının da beş komutanı da vardı. Bazı gelişmeler de Zelenskiği hafife alanları düşündürtmesi gerekiyor. Tabi uluslararası anlaşma falan lafazanlara da önemli mesaj da var.

Konuyla alakalı oynanan siyasal danslardan birkaçını yazalım. Dikatli okuyun. Üstelik pek de fazla gündem neden yapılmadı kuşkularında da dolaşsanız iyi olur.

Zelenski, Türkiye ziyaretinde Fener patriğini de ziyaret gerçekleştirdi. Hemen ekleyelim: öyle pek yapılan davranış deyildi, Türkiyeği ziyaret edenler. Görüşme yapıldı ve fazla laf da çıkmadı. Halbuki Fenr patriği Ortodoks nkilisesinin merkezlerinden biridir. Ukraynada nifusunn önemli kısmı da Ortodoks olup Rusya kilisesine bağlıdır. Zelenski öylesine bir ırkkçı ve mezhepçiydi ki iki yıl önce Rusya merkezli olmasını da gerekçe göstererek Ukraynadaki Ortodoks kilisesinin faaliyetlerini durdurdu. Batı bu konuda “özgürlük” falan deyip eleştiri dahi yapmadı.

İkinci konu da şu: Erdoğanın dilinden çıkan cümlelerle vurgulandı. Erdoğan, Ukraynanın Natoya girmesini desteklediğini açıkladı. Ayni Erdoğan son günelrin isveçe karşı çıkma politikasıyla Nato içi tartışma yapan kişidir. Üstelikn başta ABD şu anda Ukraynanın Natoya giremeyeceğini de açıkladığı anda bu durum oluşuyordu. Dahası, Ukrayna krizinin temel esrumanlarındabn dab birisi de Ukraynanın Natoya girme hamlesi olduğunu da akılda tutalım…

Zelenskinin önemli dans başarısıdan biri de tutsak verdiği faşist komutanları geri alıp ülkesine getirmekti. Yapılan Ukrayna, Rusya ve Türkiye anlaşmasına göre beş Azar taburundan komutanın Türkiyede tutsak kalması vardı. Türkiyee savaş bitinceye dek bu generaleri tutsak olarak tutacaktı. Fakat, hiçbir gerekçe gösterilmeden bu faşist komutanlr Ukraynaya verildi. Zelenski uçağı ile gönderildi. Elbet Rusya durumu protesto yaptı.

Burada kritik kuşkuların artması normaldır. Anlaşma yapılıp bu generaler Türkiyeğe verildiydi. Rusya son seçimlerde olduğu gibi Erdoğanı direk pratik destekledi. Türkiye, hesapta, Ukrayna savaşında denge kuruyordu. En son, Türkiye medyası ve kamuoyu anlaşmalar ve güvence onuşunda toz kondurtmazken, son faşist generaleri Zelenskiğe vermekle, ilerde bu örnek de güvenilmez arşivinden mutlaka çıkarılacaktır.

Kısaca, Zelenskinin Türkiye ziyareti sadece yukarda verdiğim birkaç örnekle, zeminlerin nedenli kaygan olduğunun gösteriyor. Mütefik ve dostlukların nerde başlayıp nerde sonlandığı kuralını Türkiyenin her an yıkma olasılıklarının da damıtıldığı güceleşme haline sokuldu. Sanırım anlaşma falan diyenler veya Natoda olup Natoyu bilmeden ülkesel kahramanlarık yaratmanın nedenli yannlışlar içerdiğini de fark etmiyor.