YKP, Avrupa Sol Parti toplantıları için Viyana’ya gidiyor

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme ve Genel Kurul toplantıları 24-25 Haziran tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilecek. YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı toplantıya katılacak…

Toplantılarda Avrupa Parlamentosu seçimleri, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi ve Avrupalılar Forumu çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum değerlendirilecek.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 23 Haziran’da adadan ayrılacak ve 26 Haziran’da adaya dönecek…