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YKP, Avrupa Sol Parti toplantıları için Viyana’ya gidiyor

Avrupa Sol Partisi
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Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme ve Genel Kurul toplantıları 24-25 Haziran tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilecek. YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı toplantıya katılacak…

Toplantılarda Avrupa Parlamentosu seçimleri, uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi ve Avrupalılar Forumu çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum değerlendirilecek.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 23 Haziran’da adadan ayrılacak ve 26 Haziran’da adaya dönecek…

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YKP basın açıklamaları

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97 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
59:28
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96 Nidai Mesutoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:01:22
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95 Barış Parlan ve Murat Kanatlı e devlet çalışmalarını konuşuyor
57:01

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

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