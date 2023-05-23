Kadir’in sesini duyan var mı? – Halil Karapaşaoğlu

Kadir Sidal bir gazeteci…

Geçtiğimiz günlerde Kutlu Adalı Basın-Sen özel ödülünü aldı…

İsias enkazınının önünde…

Onlarca insanımızı kaybettiğimiz cehennemin içinde…

Bütün olumsuzluklara ve imkânsızlıklara rağmen…

Adıyaman’a gitti…

Bu ödülü bir gazeteci olarak…

Bizlere doğrudan yerinde hakikati aktardığı için aldı…

İyi ki gitti iyi ki bu ödül kendisine verildi…

Kadir’in evinin önünde iki alkollü kişi gürültü çıkardığından dolayı…

Gecenin bir yarısı…

10 aylık bebeği uyanıyor…

Kadir bu insanların yanına gidip…

Kendilerini uyarıyor…

Günün sonunda 20-30 cm bir bıçakla karşı karşıya geliyor Kadir…

Bu insanlar gözaltına alınmalarına rağmen polisin yanında Kadir’i tehdit ediyorlar…

Rota Reklam Ajansı çalışanlarıymış bu kişiler…

Bir hafta önce işgal topraklarına gelmişler…

Patron devreye giriyor…

Kadir’i bıçaklayacaklarını söyleyenler serbest kalıyor…

Bir hafta önce gelmişler…

Kadir’in kaldığı apartmanın karşısında kalıyorlar…

Balkonları karşı karşıya…

Sabahları karşı karşıya geliyorlar…

Kadir soruyor çocuğumun, eşimin ve benim güvenliğimi kim sağlayacak?

4-5 yıl önce gece yarısı bir çorbacının çıkışında…

İki öğrenci konuştuğum Türkçe’yi beğenmedikleri için bana da saldırmıştı…

Türk müyüm, diye soru sormuşlardı…

Arabaya binmiştim…

Arabamda kolumu tutmuştu bir tanesi…

Onlarda aşırı alkol almışlardı…

Geçen haftalarda 200’ün üzerinde insanın…

Bakanlar kurulu kararıyla KKTC vatandaşı yapıldığını…

Gazetelerden okuduk…

Bu insanlar kim?

Binlerce vatandaş yapılan bu insanlar kim?

Bana saldıranlar bir üniversitemizde öğrenciydi…

Kadir’e saldıranlar işçi…

Bunlar bu cesareti nereden buluyor?

Hangi özgüvenle dün geldiği bir coğrafyada senin Türkçen nasıl diye hesap soruyor?

Hangi özgüvenle hiç bilmediği bir yerde sırf çocuğu uyandırıldığı için kendilerini uyaran bir insana…

20-30 cmlik bir bıçağı çekme cesaretini gösteriyor?

Kadir o gece bıçaklansaydı ne olacaktı?

Kusura bakmayın çok içmişlerdi mi diyecektiniz?

Bu magandalar niye serbest kaldı?

Rota Reklam şirketinin sahibi kimdir?

Polis teşkilatıyla ilişkisi nedir?

Polis teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri ve tabii ki bu kurumların hepsinin bağlı olduğu…

Barış Kuvvetleri Komutanlığı…

Kimin can ve mal güvenliğini korumak için vardır?

50 binden fazla silahlı kolluk gücünün olduğu işgal topraklarında…

Uyuşturucu ticareti…

Kara para aklama işleri…

Mafyalar…

Magandalar…

İnsan ticareti…

Bizim aklımızın alamayacağı daha onlarca illegal iş…

İnsan hak ve özgürlüklerinin binlerce kolluk gücünün gözetiminde çiğnendiği…

Bir kolonidir burası…

Bu magandalar bu cesareti nereden alıyor?

Burasının TC’nin sömürgesi olduğunu biliyorlar…

Bu cesaret ondandır…

Bir biz anlamadık…

Şimdi tekrar soruyorum…

Kadir’in sesini duyan var mı?