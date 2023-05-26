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Eğitim kamusal bir haktır

YKP'nin açıklamaları
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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, KTÖS ve KTOEÖS grevlerine destek verdi, eğitimin kamusal bir hak olduğunun altını çizdi. Açıklamanın tamamı şöyle:

Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim alanındaki sorunların büyüdüğünü her zamankinden çok arka arkaya çıkan haberlerden okumaktayız. Özel okul ücretlerine yapılan astronomik zamlar, DAÜ’nün durumu, öğretmen sendikalarının grevleri, öğrencilerin burslarını alamaması; peki Eğitim Bakanı bu sorunlar karşısında ne yapıyor?

Özel okullar konusu Kıbrıs’ın kuzeyindeki en önemli sorunlardan biridir. Özel okulların yasası bile yoktur ve çok ciddi sayıda öğrencinin çok yüksek rakamlar ödeyerek aldıkları eğitim maalesef dershane tüzüğü çerçevesinde yürütülmektedir. Orda eğitim veren öğretmenlerin ne sendikası ne de özlük hakları hayata geçmektedir, herkesin bildiği sır, özel okulların ödediği maaş ile sigorta yatırımları için beyan ettiği maaşın aynı olmadığı, öğretmenlerin iş güvencesiz ve sosyal haklardan yoksun olarak çalıştırıldığıdır… Şimdi kamuoyuna yansıyan sorun eğitim ücretlerine yapılan astronomik zamdır ve Eğitim Bakanın yapacağını söylediği girişim rakamı makul seviyede tutun tavsiyesi!

Devlet okullarında ise durum daha trajedidir… Eğitim dönemi tamamlanıyor olmasına rağmen okulların içindeki inşaat faaliyetleri sürmekte, birçok okul şantiye ortamında eğitim vermeye çalışmaktadır. Okulların kalabalık olması, yeni okul inşaatı Kıbrıs’ın kuzeyindeki nüfus artışının geldiği noktayı göstermektedir, bu eğitim sistemi bu nüfus akışını karşılayamaz noktaya geldi bunu hükümette olanlar da kimi zaman açık kimi zaman üstü kapalı ortaya koyuyor ama bunu teşvik edecek şekilde hem hükümet kararı ile hem de yasa marifeti ile sürekli vatandaşlık dağıtımı da son hızla sürüyor…

Bunlar yaşanırken Eğitim Bakanı bir yandan yasa değişikliğini gündemi getiriyor, diğer taraftan TC’den yeni öğretmen gelmesi için işlemler yapıyor… Buna tepki koyan öğretmenleri ise hedef gösterip, öğretmenleri tüm bu yaşanan sorunlarını nedeni göstermeye çalışmaktadır.

YKP, bir kez daha eğitimin kamusal bir hak olduğunun altını çizer, herkesin yetenekleri ve ihtiyaçları çerçevesinde tüm temel eğitim haklarına ulaşma hakkı için mücadele etmeye, mücadele edenlere dayanışmaya devam edecektir.

YKP bu çerçevede grevde olan KTÖS ve KTOEÖS ile dayanışmasını ortaya koyar…

YKP, Türkiye’den öğretmen getirilmesi dayatmasının istirdat ve asimilasyon politikaları ile olan bağlantısına dikkat çeker, bu karşı da mücadele edenlerle de dayanışmasını tekrarlar…

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