19/04/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 23 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/04/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,247TakipçilerTakip Et115AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 75 Barış Parlan ve Murat Kanatlı TC protokollerindeki e devlet uygulamaları üzerine konuşuyor58:11 74 Halil Paşa, Mete Hatay ve Murat Kanatlı yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor59:52 72 Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:56 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin